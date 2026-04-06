AUTORIZA LA SCJN QUE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA “CONGELE” CUENTAS BANCARIAS SIN ORDEN DE UN JUEZ; ¿Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?

-ELIMINA ASÍ EL FILTRO JUDICIAL QUE PROTEGÍA EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Con un reporte en sus redes sociales a través de Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “congele” cuentas bancarias sin orden de un juez.

Fue una decisión dividida de 6 a 3 con la cual la Corte declaró constitucional el bloqueo de cuentas bancarias de manera unilateral.

Los ministros validaron el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, con lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede inmovilizar recursos basándose únicamente en sospechas de irregularidades, eliminando así el filtro judicial que protegía el patrimonio de los ciudadanos.

Senadores de oposición y ministros disidentes denunciaron que este fallo vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, al castigar financieramente a los usuarios antes de demostrarse un delito.