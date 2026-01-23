FUNCIONARIA DE LA 4T DISFRUTA PALCO VIP EN PARTIDO DEL REAL MADRID

Morenistas VIP y pueblo pobre ¿y la austeridad dónde quedó?

Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad y en que el pueblo es primero, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, fue captada disfrutando un partido del Real Madrid desde un palco VIP en el estadio Santiago Bernabéu, acompañada del embajador de México en España, Quirino Ordaz, y del entrenador Carlo Ancelotti. La imagen provocó un escándalo en redes, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre el discurso de la Cuarta Transformación y el estilo de vida de algunos de sus funcionarios, así como el silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria justificó su presencia al asegurar que se trató de una invitación ligada a la promoción del turismo deportivo y a vínculos institucionales con el club español, argumento que no convenció a usuarios, quienes señalaron que mientras el pueblo enfrenta carencias, varios morenistas —como ya se ha visto en otros casos— continúan disfrutando de lujos y privilegios muy alejados de la narrativa de austeridad que presume el movimiento.