CIRO LE RESPONDE A LAYDA: ANTE TU COBARDÍA Y CENSURA NO INVENTES CONSPIRACIONES

NOSOTROS LE HABLAMOS A JORGE GONZÁLEZ VALDEZ, LE RECALCA

Espero no me denuncies por violencia de género y demás, pero nosotros leímos del caso el fin de semana y lo buscamos y le pedimos (al licenciado Jorge Luis González Valdez) una entrevista en la primera hora del programa, entonces no inventes gobernadora Layda Sansores, aseveró el periodista Ciro Gómez Leyva.

Lo anterior, en respuesta a la afirmación de la mandataria en su pasado programa de los martes, que “los periodistas lo traían (al periodista Jorge González Valdez) para que fuera a llorar, quejándose de represión”.

Ante su medianía, mentiras, cobardía y censura, que no invente conspiraciones, no con nosotros, puntualizó Gómez Leyva, y recalcó: “Que no falsee, que no engañe la gobernadora de Campeche, como lo hace regularmente, y espero, repito, que no vaya a denunciarme por daño moral o v¡ol3ncia política de género, pero mintió anoche”.

Y aseveró: “Nosotros lo buscamos (al periodista Jorge Luis González Valdez), porque así lo hacemos con personajes que pensamos son noticiosos, y no sabíamos si iba a estar en otros programas”.

Esa, continuó, es la desvergüenza de estos gobernadores, del México del acordeón que vivimos hoy. Son ellos quienes los persiguen, censuran y atemorizan, y después a inventar la conspiración. “A volar”, aseveró Gómez Leyva.

Todo es una conspiración en tu contra, Layda, lo que le hiciste a los policías, el desgobierno y el descuido en Campeche, eres una estadista Layda, remató.