LIBERAN AVENIDA ISLA DE TRIS TRAS BLOQUEO POR FALTA DE LUZ

La avenida Isla de Tris en Ciudad del Carmen fue liberada tras varias horas de bloqueo realizado por vecinos de la colonia 23 de Julio, quienes protestaron por llevar cuatro días sin energía eléctrica; el acuerdo se logró luego de un diálogo entre los manifestantes y el director de la Policía Municipal, Nicomedes de los Santos Ramos, aunque los colonos advirtieron que volverán a protestar si la CFE no da una solución definitiva a las fallas en los transformadores.