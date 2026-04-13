EJECUTAN A UN TRABAJADOR DE GASOLINERA EN LA CARRETERA ESCÁRCEGA-VILLAHERMOSA

Un ataque armado registrado en una gasolinera sobre la carretera federal Escárcega–Villahermosa dejó como saldo a un trabajador sin vida. El agresor llegó al sitio y abrió fuego de forma directa contra la víctima, quien falleció en el lugar; tras la agresión, huyó con rumbo hacia la carretera Villahermosa, lo que provocó un operativo en la zona.

La policía confirmó el hecho a través de un comunicado, en el que informó que al arribar al lugar la víctima ya no contaba con signos vitales, se procedió al acordonamiento del área y se activaron los protocolos correspondientes.