“HUYE LAYDA DE CAMPECHE PORQUE NO ENTRARON EN FUNCIÓN SUS CAMIONCITOS”, ACUSAN CIUDADANOS: CANCELAN SU MARTES DEL JAGUAR Y SU AUSENCIA GENERA CRÍTICAS

“Lo canceló porque no aguantará la burla de que Ko’ox no arrancó el día que lo prometió, va a esperar una semana para ver si se les olvida y no le hagan burla masiva en su show”, escribió un usuario en respuesta al anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre la cancelación del Martes del Jaguar.

Desde el miércoles por la tarde, la gobernadora dejó la ciudad luego de su último evento público de audiencias ciudadanas.

A través de sus redes sociales, informó que no habría transmisión de su programa semanal porque viajaría a Querétaro para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración de la Constitución Política de México. Sin embargo, esta decisión provocó una ola de críticas y cuestionamientos sobre su constante ausencia en el estado.

“Layda Sansores siempre viaja, es raro que esté en el estado. Por lo general, parte de la semana está en CDMX, después de los martes se va”, señaló otro usuario, evidenciando la percepción de que la mandataria pasa poco tiempo en Campeche.

Las burlas también estuvieron presentes en los comentarios. “Les dieron vacaciones a los 🤡🤡🤡🤡🤡”, escribió un internauta, insinuando que la suspensión del programa es una estrategia para evitar temas incómodos.

Finalmente, las críticas se endurecieron con comentarios como: “Qué madre, no busca la sinvergüenza dónde meter la cara, ya que no nos cumplió con camiones prometidos”.