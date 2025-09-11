“EL PUEBLO DE CAMPECHE VA A DECIDIR A LOS CANDIDATOS DE MORENA”, AFIRMA LUISA MARÍA ALCALDE

Durante su visita a Campeche, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que será la ciudadanía la que defina a los próximos candidatos del partido para la gubernatura, diputaciones federales y locales, así como alcaldías. En conferencia, recalcó que no serán las cúpulas quienes decidan, sino que todo se resolverá mediante encuestas abiertas a la población.

“Esa decisión la vamos a transferir al pueblo de Campeche, no la vamos a tomar nosotros en la cúpula del partido haciendo acuerdos”, subrayó la dirigente morenista, al destacar que Morena cuenta con perfiles competitivos para participar en los próximos comicios. Señaló que el método de encuesta permitirá que los campechanos elijan a la persona que consideren más idónea para abanderar la continuidad del proyecto de transformación en la entidad