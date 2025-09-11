ORDENAN MEDIDAS CAUTELARES CONTRA CONSEJERO JURÍDICO DE LAYDA SANSORES

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) ordenó la implementación de medidas cautelares contra el consejero jurídico de la gobernadora Layda Sansores, Juan Pedro Alcudia Vázquez, luego de la denuncia interpuesta por la diputada priista Delma R. El acuerdo establece de manera puntual la prohibición al funcionario de realizar conductas de intimidación o molestia que vulneren la privacidad y los datos personales de la legisladora o de personas vinculadas con ella.

Las restricciones tendrán efecto inmediato y permanecerán vigentes hasta que una autoridad jurisdiccional resuelva de manera definitiva el procedimiento especial sancionador, registrado bajo el expediente IEEC/Q/PES/VPG/004/2025. Entre las disposiciones, el organismo electoral instruyó a la Secretaría Ejecutiva y a la Oficialía Electoral dar puntual seguimiento y notificar directamente a Alcudia Vázquez sobre las medidas, advirtiendo que su incumplimiento podría derivar en sanciones adicionales.

El IEEC también ordenó la supresión de los datos personales de la diputada en la versión pública de este y de los posteriores acuerdos, a fin de garantizar la protección de su información. Asimismo, se encomendó a distintas áreas del instituto continuar con el análisis del expediente, desahogar diligencias y audiencias necesarias, y en su momento determinar la admisión o desechamiento del procedimiento.

Con estas acciones, el organismo electoral busca asegurar un marco de protección integral para la diputada Delma R., quien denunció al funcionario estatal, y al mismo tiempo garantizar la transparencia del proceso mediante la publicación del acuerdo en los estrados y medios oficiales del IEEC.