TITULAR DE ARTEC SIGUE SIN DAR LA CARA ANTE SEÑALAMIENTOS DE INCAPACIDAD LANZADOS POR PABLO G. LAZARUS

Infructuosos han sido los intentos por obtener una respuesta del titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), Jorge Luis López Gamboa, ante los señalamientos del presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázarus, quien acusó a la dependencia de ser incapaz de atender el servicio de transporte público y pidió que le entreguen su control para “hacerles la chamba”.

En al menos cuatro ocasiones, el reportero de *Tribuna* acudió a las oficinas de la ARTEC para solicitar una entrevista con López Gamboa. Sin embargo, en todas ellas se argumentó que el funcionario no se encontraba: en unas, por estar fuera realizando tareas propias de su cargo, y en otras, por encontrarse en reuniones con otras autoridades, como ocurrió el día de hoy.

Hasta el momento, el titular de la ARTEC no ha emitido declaración alguna sobre las fuertes críticas del alcalde carmelita, quien afirmó que la agencia no escucha al pueblo, no conoce la realidad del servicio y únicamente encubre los problemas que ellos mismos provocaron.