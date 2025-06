REDUCCIÓN DE JORNADA A 40 HORAS PONDRÍA EN JAQUE A EMPRESAS POR FALTA DE ECONOMÍA ROBUSTA Y FLUJO CONSTANTE: CANACO

La propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales ha generado preocupación entre el sector empresarial de Carmen, debido a que no existen condiciones económicas estables que permitan sostener esta transición. Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, presidente de la Canaco Carmen, advirtió que el país no cuenta con una economía robusta ni con un flujo constante de circulante que fortalezca al comercio. Señaló que esta falta de estabilidad, sumada al incremento en cargas patronales como el seguro social, Infonavit y otras prestaciones, puede llevar al colapso a muchos negocios. “No se trata de estar en contra de los derechos laborales, sino de que existan medidas que equilibren la carga para todos”, afirmó.

Arjona Gutiérrez explicó que cerca del 20% de las 157 empresas afiliadas a la Canaco están enfrentando problemas económicos serios: algunas no pueden pagar sus créditos, otras han tenido que dividir sus nóminas o retrasar pagos, y tres ya cerraron definitivamente. “La economía no está en condiciones de absorber más presiones sin romperse”, subrayó. Insistió en que si no se escuchan las voces del sector privado, el impacto podría ser aún más grave al cierre del año. Por ello, pidió que la propuesta de reducción de jornada laboral sea acompañada de medidas que fortalezcan verdaderamente la economía nacional y protejan tanto a empleadores como a trabajadores.