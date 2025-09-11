ENREDES: MORENA APROBÓ EN CAMPECHE UNA LEY QUE LEGALIZA EL DESPOJO EXPRÉS: DIPUTADO DE LA CDMX

México.- Al recordar que Morena juró que no habría expropiaciones y que la propiedad privada estaría segura, el vice coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido, criticó que la gobernadora Layda Sansores demuestra lo contrario en Campeche.



En un video, el diputado señala que Morena aprobó una ley en Campeche que legaliza el despojo exprés bajo el argumento de la figura de utilidad pública, y resumió que el Gobierno podrá expropiar tus bienes, pagártelo en un plazo de 10 años, sin considerar plusvalía ni valor comercial, y dejarte sin defensa.

Eso no es progreso ni justicia social, sino el mismo guion de los regímenes comunistas como Venezuela, donde las expropiaciones arruinaron el país, destruyeron la inversión y condenaron a millones a la pobreza, expuso.



Hoy Campeche copia ese modelo y mañana podría replicarse en cualquier Estado gobernado por Morena, como la Ciudad de México, advirtió, y aseveró que dicha ley no es una política pública, sino autoritarismo y un ataque al derecho fundamental de toda democracia: la propiedad privada, con lo cual también se destruye la libertad.