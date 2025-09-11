jueves, septiembre 11, 2025
¡CASI COMO UN MILAGRO! CELULAR CASI DERRETIDO DA LUZ DE ESPERANZA Y TRANQUILIZA A PAPÁS DE VÍCTIMA EN EXPLOSIÓN

Ciudad de México.- En medio del caos, de la desesperación y de la angustia tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el hallazgo de un celular casi derretido sonando entre las pertenencias calcinadas de una persona, dio un rayo de esperanza y tranquilidad a los papás de la dueña, quien resultó herida, para saber pronto dónde se encuentra.

El artefacto de comunicación satelital fue encontrado por un elemento de los cuerpos de rescate.

Vía: El Heraldo de México.

