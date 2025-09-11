VAN MOCI Y PRI POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE EXPROPIACIÓN, ANUNCIAN; SE SUMARÍA EL PAN

San Francisco de Campeche.- Legisladores de Movimiento Ciudadano (MOCI) y del PRI se unieron para, en los términos de ley, presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Expropiación del Estado de Campeche, dieron a conocer sus coordinadores parlamentarios en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López y Miguel Pool Alpuche.

Armentía López precisó que tienen hasta el 5 de octubre para presentar dicho recurso, que van muy avanzados con el documento y cumpliendo con los requisitos, sobre todo el que el 33 por ciento de los diputados firme la solicitud para que tenga procedencia.

Por el momento son 13 diputados: 10 de MOCI y 3 del PRI, precisó, y reveló que los del PAN comentaron que también se sumarán.

Las modificaciones a la Ley de Expropiación violentan derechos fundamentales de los ciudadanos, y no podemos permitir que se atente contra los derechos humanos y la propiedad, y ya le tocará a la Suprema Corte resolver.

Pool Alpuche manifestó que el objetivo y argumento de dicha ley era armonizar, actualizar, proteger la propiedad y los derechos de los ciudadanos, pero vemos en el documento que no queda así.

Reveló que tanto MOCI como el PRI tienen equipos de abogados trabajando, y que el tricolor integrará como argumentos de esta demanda los cuestionamientos y sugerencias de grupos como la Coparmex, Canacintra y Consejo Coordinador Empresarial, pues buscamos “combatir con la ley esta ley que no trae ningún beneficio a los ciudadanos y sí es perjudicial”.