APAGÓN DE 17 HORAS OBLIGA A SECUNDARIA A SUSPENDER CLASES

Tenabo.- Cientos de usuarios resultaron afectados tras permanecer más de 17 horas sin energía eléctrica en varias colonias en el municipio de Tenabo, entre ellas la Procesadora, San Pedro, Esperanza y parte de la Ana María Farías.

El corte de energía no solo impactó a los hogares, sino también a comercios, que reportaron pérdidas, y a la Secundaria local, donde las altas temperaturas obligaron a suspender las actividades y retirar a los estudiantes.

Vecinos señalaron que, pese a haber reportado el desperfecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no acudió a reparar la falla con la prontitud necesaria, lo que generó molestia y enojo entre los afectados.

El incidente se registró en la calle 8 por 29 de la colonia Procesadora y Ana María Farías, donde se presume que un camión golpeó un poste, lo que ocasionó el apagón que se prolongó por más de 17 horas.

