HIERE CON ARMA PUNZOCORTANTE A ESPOSA, GOLPEA A MENOR Y A ABUELITO Y HUYE

La noche de ayer domingo se registró un hecho de violencia familiar en la colonia Arcila, donde un sujeto identificado como Edwin, en estado de ebriedad, hirió con un arma punzocortante a su esposa y golpeó a una menor de edad y a un adulto mayor que usa maletas para movilizarse, quienes intervinieron en auxilio de la mujer.

Luego, Edwin se dio a la fuga dejando a las víctimas en el lugar antes de la llegada de las autoridades.

La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la estabilizaron y determinaron su traslado al Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”, debido a la profundidad de la lesión.

Policías municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento e iniciar la búsqueda del responsable.