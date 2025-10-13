MOTOCICLISTA DA VUELTA EN “U” SIN LA DEBIDA PRECAUCIÓN, LO ARROLLA UN AUTOMÓVIL, SALE CATAPULTADO Y ES HOSPITALIZADO

Sobre la avenida Héroe de Nacozari, frente a conocida bodega de refrescos, por dar vuelta en “U” sin tomar sus debidas precauciones, conductor de una motocicleta acabó hospitalizado al sufrir diversas lesiones y posible fractura en el brazo derecho, luego de ser arrollado por un adulto mayor quien conducía un vehículo Chevrolet a exceso de velocidad, quien al pisar los frenos a fondo dejó marcas de llantas en aproximadamente 10 metros.

El motero salió catapultado y cayó a mitad de la avenida, mientras el auto quedó con el faro izquierdo roto y el panorámico cuarteado del mismo lado. El percance vial fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.