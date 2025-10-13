ALERTA CONDUSEF POR APPS “MONTADEUDAS” QUE EXTORSIONAN A USUARIOS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población campechana sobre el crecimiento de una nueva modalidad de fraude digital conocida como “apps montadeudas”, que ofrece préstamos exprés sin requisitos, pero termina convirtiéndose en una red de extorsión y amenazas contra quienes caen en el engaño.

Carlos Gutiérrez Alonso, titular de la Condusef en Campeche, explicó que estas aplicaciones operan a través de plataformas en línea y redes sociales, ofreciendo créditos inmediatos sin pedir documentación o contratos formales. “El problema es que una vez que el usuario se engancha, le incrementan de forma arbitraria los intereses, la deuda se vuelve impagable y comienzan las amenazas y las extorsiones”, advirtió.

El funcionario señaló que los delincuentes obtienen información personal, laboral y bancaria de las víctimas, y posteriormente utilizan esos datos para presionar no solo al deudor, sino también a sus contactos. “Les llaman a amigos y familiares con tonos amenazantes; es realmente una red de extorsión que ya ha afectado a varios campechanos. Hemos recibido tres casos recientemente”, detalló.

Gutiérrez Alonso reconoció que la Condusef se encuentra limitada para intervenir en estos casos, ya que las empresas responsables no están reguladas ni tienen una dirección o contrato que permita localizarlas. “No podemos requerir a ninguna institución porque no hay un domicilio ni una entidad legal registrada. La Condusef queda imposibilitada para apoyar al usuario”, explicó.

Ante este panorama, recomendó que las personas que necesiten solicitar un crédito consulten el CIPRES, una plataforma de la Condusef donde se encuentran registradas las instituciones financieras autorizadas por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Condusef. “Es importante verificar que se trate de una entidad legalmente establecida antes de aceptar