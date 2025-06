OPINIÓN: VÍCTOR ALBERTO AMÉNDOLA AVILÉS / ENTRE EL CLASISMO, EL RACISMO Y LA MEDIOCRIDAD

Somos un país mediocre. Un país de mediocres. Perdón. Sé que me van a “funar” como dicen los chavos, estas juventudes de hoy y de ahora.

Y ofrezco una disculpa sincera si alguien se siente ofendido. Trataré de desarrollar mi punto de vista.

En la infancia crecí con mis primos hermanos de ambas ramas.

De la parte Améndola soy el único hijo varón del único hijo varón; mi abuelo era hijo de migrante italiano avecindado en Mérida, y Víctor Rodolfo (papá de mi padre) era pues, también el único varón Améndola en Campeche.

De ahí que en 4 generaciones sólo habemos un hijo varón Améndola: mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo.

De la parte Avilés, soy el nieto primogénito de 13 en total. Y de todos ellos fui el único crecido, criado y formado a lado de Estela y Gonzalo, mis dos abuelos maternos.

Mi abuelo dejó una única herencia material, que aún poseo entre mis bienes más preciados.

También decidió dejarme su ropero viejo de madera, pero mi tía se adelantó y se lo llevó para ella; pero no me iba yo a poner a disputar algo así.

Pero este secreto guardado, que por primera vez hago público, fue una petición de don Chalo (así se le conocía a don Gonzalo Avilés) antes de morir. Él quería dejármelo a mí… y bueno, ahora que hablo del tema, recuerdo bien que incluso me pidió llevármelo antes de que él falleciera.

Ambos apellidos me marcaron la vida. Ambos me han abierto infinidad de puertas. Del apellido paterno y materno. Gracias a uno de mis primos, de la primera variable, es que aprendí a jugar ajedrez.

Un primo Améndola (segundo apellido de él) fue mi primer maestro. Y con una de mis primas (su hermanita) tuve mis primeros “traumas” de la vida: mi obsesión de “siempre ganar”, era combatido permanentemente por el “primo, lo importante no es ganar sino competir”… por dentro hacía más corajes que por fuera.

Somos un país futbolero. Y es muy divertido escuchar los argumentos que se repiten una y otra vez cuando el Tri pierde y es eliminado. Con el tiempo nos acostumbramos a las derrotas. Y las normalizamos. Cada 4 años soñamos con “el quinto partido” (quien sabe de futbol mundialista, entiende a qué se refiere el término).

Los gringos, nuestros vecinos del norte, por el contrario, están acostumbrados al éxito. Al triunfo. En el deporte cada 4 años compiten por ganar más medallas olímpicas. Vince Lombardi tiene una frase que los define: “Ganar no es lo más importante, es lo único”.

Nike es brutal: “Just Do It”. Mi maestro Jedi, el inolvidable Yoda tiene una frase demoledora: “Do or do not. There is no try”. No hay intento, la mitad del camino es la mediocridad.

Largo preámbulo familiar, deportivo y cinéfilo para aterrizar en política.

Hace 14 años caminaba por las calles de Washington D. C., al salir del metro vi un estacionamiento gigantesco. Le pregunté a Lucía Fozzatti que era mi pareja en aquella época y que me acompañaba en ese momento: “oye Lu, y esta madre… ¿por qué está tan grande?”; es que Che… está programado y visualizado a 50 años.

Un estacionamiento de autos diseñado a que su capacidad sirva para vehículos que en ese momento ni siquiera estaban fabricados.

Japón recibió hace 80 años dos bombas atómicas. Perdieron la guerra y su emperador tuvo que aceptar la derrota. Para el concepto de “orgullo” oriental, el acto fue demoledor. Ambas cosas fueron brutales.

De los 10 aeropuertos más importantes del mundo, dos están ahí en el país Nipón (el número 4 y el número 5 en importancia). También tienen el #16, el # 18 y el #26.

El AIFA no aparece ni entre los primeros 100. De hecho, es el 4to… de América Latina. Detrás del “El Dorado” de Bogotá en Colombia, el “Mariscal Sucre” de Quito en Ecuador y el “Jorge Chávez” de Lima en Perú. Los tres tengo la fortuna de conocerlos.

En toda América, el Benito Juárez de la CdMx ocupa el lugar 22. Y el de Cancún el 38. El AIFA… ni siquiera aparece en los primeros 50… ni en la variedad de “Movimientos”, “Carga” o “Número de pasajeros”.

Aún así… hay una cantidad enoooooorme de imbéciles que aplauden a López Obrador y su decisión de joder el NAICM y hacer el AIFA.

¿La razón? Nuestra afinidad y amor a la mediocridad.

No sólo la ignorancia y el fanatismo de creer todo lo que declara Morena y el farsante de Macuspana.

Somos un país crédulo. Pero también acostumbrados a la mediocridad. Con miedo al éxito y a la competencia.

“Viajar en avión es de ricos. Es de Fifís”. Y de ahí, todo lo que se les ocurra. ¿Quieren más?

AQUÍ TENEMOS DATOS DE TRENES

El Eurotunel costó 16 mil millones de Euros. Es decir, 347 mil millones de pesos al cambio actual (1 € = $21.71). Más o menos.

El Eurotúnel unifica Reino Unido con Francia a través del Canal de la Mancha. Ciertamente son sólo poco más de 50 kms. Nada más que están a 40 metros de profundidad. ¿Otro?

El proyecto de Tren subterráneo entre España y Marruecos por el Peñón de Gibraltar, tiene una longitud total de 42 kilómetros, de los cuales 27,7 son en túnel submarino y 11 kilómetros en túnel bajo tierra. Con una profundidad máxima de 300 metros de profundidad.

¿Precio presupuestado? Se habla de entre 15 y 20 mil millones de euros, es decir, entre 300 y 400 mil millones de pesos.

Amiguitos… el Tren Maya ya va arriba de 550 mil millones de pesos. Y aumentará año con año como boquete fiscal y financiero.

Tengo un primo que dice que “es una maravilla”… hasta pleito familiar cuando le dije que era un ignorante. Sorry: true is the true. Supongo que los de don Porfirio Díaz serían para él en este momento algo de otro mundo.

El Tren Maya no está concluido. Destrozó selva, mantos acuíferos y le partió la madre al equilibrio ecológico de la región.

¡No importa!!! Ya el estúpido de Macuspana dijo que no se talaría un solo árbol y que no habría actos de corrupción. Una vez más ignorancia, fanatismo y estupidez.

Viajar no es un acto que nos deba avergonzar. Dirán: “Es que tú viajas por la política, la política te la paga!!!”. Y de verdad que hay gente tontita que lo dice… y lo cree!!

Y bueh… les diré en descargo mío, que mis tres viajes a Brasil y uno a Europa me lo pagaron mis dos empresas, una fundada en 2007 y la otra en 2009.

Mi primer viaje en avión en 1981 lo pagó mi padre que era empresario. Lo mismo que en 1985 mi primer traslado al extranjero, que fue a Miami.

Y antes de los 24 años (año de mi ingreso a la política) ya conocía medio México. Toda la parte sur-sureste con la única excepción de Colima (hasta el día de hoy). Viajes familiares y jugando ajedrez de forma semiprofesional.

Este régimen actual, nos ha querido imbuir la mediocridad como timbre de orgullo. Los pobres le aplauden; la clase media-baja les festeja. Gritan vítores y vivas por los programas asistenciales que se sacan del incremento de la deuda pública de este país.

Exaltan el indigenismo en Juárez y en el futuro ministro de la Suprema Corte. “Los pobres e indígenas” que llegaron al poder con el apoyo del pueblo noble y sabio. Basura panfletaria.

La aplauden ellos, los ignorantes… y los mediocres.

Datos. Datos duros por favor, si le quieren entrar al debate.

Ya saben: les quiero!!!