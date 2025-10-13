GUARDIA NACIONAL TRASLADÓ A CAMPECHE EL CUERPO DEL ELEMENTO ABATIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER EN CELAYA

La noche del domingo 12 de octubre, alrededor de las 21:30 horas, arribó a territorio campechano el cuerpo del elemento activo de la Guardia Nacional originario del municipio de Hecelchakán, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte, el uniformado patrullaba junto a una compañera por la avenida Constituyentes, cuando fueron interceptados por sujetos armados a bordo de una motocicleta que abrieron fuego en su contra. En el ataque, el agente masculino murió en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida y permanece convaleciente.

El cuerpo del elemento fue trasladado por vía aérea en una aeronave oficial de la Guardia Nacional, aterrizando en la capital campechana donde familiares y compañeros lo esperaban con profundo dolor y lágrimas. Posteriormente, el féretro fue llevado en una carroza fúnebre del Centro Ceremonial Funerario “La Misericordia”, escoltado por elementos de seguridad, para ser velado y recibir honores antes de su cristiana sepultura.