PRESUME ANTONIO JIMENEZ QUE EL CONGRESO YA ESCUCHA A LA GENTE ; ANTES ERA UN MUSEO, AFIRMÓ

En su primer informe de labores, el diputado plurinominal por Morena y presidente del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que bajo su conducción el Poder Legislativo se abrió al pueblo, dejando atrás la imagen de un recinto cerrado solo para diputados. Recordó como anécdota que al llegar encontró la sala principal “como museo”, siempre clausurada para la ciudadanía, y afirmó que ahora se convirtió en la verdadera “casa del pueblo”, gracias a la cercanía promovida durante su gestión.

El legislador presumió que el Congreso ya no se limita a sesionar en el recinto, sino que se ha desplazado a comunidades, calles y distintos espacios para atender a la población, enarbolando la consigna “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Atribuyó a su presidencia la transformación de la sala María Lavalle Urbina en un foro ciudadano, donde —según él— se han realizado más de 45 reuniones con la asistencia de más de 500 campechanos. En un discurso marcado por el autoelogio, Jiménez recalcó que su liderazgo permitió que el Congreso se convirtiera en un poder cercano, garante de derechos y atento a las aspiraciones de la gente.