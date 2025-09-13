FALLECIÓ ALICIA MATÍAS, LA “ABUELITA HEROÍNA” QUE PROTEGIÓ A SU NIETA EN EXPLOSIÓN DE PIPA

La señora Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, perdió la vida la noche del viernes 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Su fallecimiento se produjo dos días después de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde cubrió con su cuerpo a su nieta de apenas dos años para salvarla.

El accidente ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre y dejó múltiples heridos. La pequeña Azuleth, nieta de Alicia, resultó con quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo y continúa hospitalizada, reportada grave pero fuera de peligro. Durante los primeros días existió confusión sobre la situación de la mujer, pues en un inicio se le dio por muerta; sin embargo, la familia desmintió la versión hasta que finalmente las autoridades confirmaron su deceso.