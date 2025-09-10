miércoles, septiembre 10, 2025
EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS DESATA PÁNICO EN IZTAPALAPA

IZTAPALAPA, CDMX.- Una pipa de gas LP volcó y explotó este miércoles en el Puente de la Concordia, provocando un incendio de gran magnitud que desató pánico entre vecinos y conductores de la zona, mientras los servicios de emergencia se movilizaban de inmediato.

El fuego alcanzó hasta 30 metros de altura, afectando 18 vehículos y una motoneta. Al menos 19 personas resultaron heridas, cinco de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado, y fueron trasladadas en helicópteros a hospitales cercanos. Otras 18 personas recibieron atención médica en el lugar y en centros de salud aledaños.

El incidente obligó al cierre de vialidades importantes, incluyendo la Calzada Ignacio Zaragoza y la zona de Santa Marta, afectando el servicio del Metro, Trolebús y Cablebús. Las autoridades recomendaron como ruta alterna la Avenida Texcoco para los automovilistas.

La Secretaría de Protección Civil informó que la pipa transportaba 49,500 litros de gas, mientras la jefa de Gobierno instruyó coordinar de inmediato a todas las autoridades para controlar el siniestro y atender a los afectados.

Fuente: El Financiero, N+, El País, Excélsior, Ovaciones

