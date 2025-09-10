MUJER DENUNCIA ACOSO SEXUAL EN PLENA CALLE DE LA COLONIA SAN NICOLÁS

Una mujer identificada como Julieth Mendoza denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual en la vía pública, mientras caminaba con su bebé en la colonia San Nicolás.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado lunes alrededor de las 12:30 horas, cuando un hombre que circulaba en motocicleta se acercó a ella y la tocó sin consentimiento en los glúteos, pese a que iba acompañada de su hijo en un triciclo.

La víctima expresó su indignación por la agresión sufrida en pleno día y en una calle que recorre cotidianamente para llevar a sus hijos a la escuela, señalando la gravedad de que un sujeto actuara sin importar que ella iba con un menor de edad. Asimismo, mencionó que intentó identificar las placas del vehículo, aunque no se lograron observar en las grabaciones.

El hecho ocurrió en la calle Orquídea de la colonia San Nicolás, y la denunciante advirtió que ya se encuentra en busca de las placas de la motocicleta para proceder legalmente. Hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, a mantenerse alertas para evitar que alguien más sea víctima de esta person