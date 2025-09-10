En el balance de un año de actividades, los lacayos legisladores guindas acuden a un cónclave para definir qué leyes van a aprobar para reforzar el autoritarismo de su jefa.

El diputado Toñito andaba eufórico porque rendiría el informe anual de trabajo legislativo, y sentía que gracias a su “liderazgo” y su “visión de Jefe de Estado”, había logrado transformar las herramientas jurídicas para que su jefa, la Tía gobernanta, pudiera hacer lo que quisiera sin que nadie le exigiera cuentas, incluso censurar a la libertad de expresión y despojar a los ciudadanos de sus propiedades.

Sin embargo, sentía que algo faltaba por complementar, así que convocó a una reunión cumbre con sus borreguitos incondicionales, para proponer nuevas leyes.

–“Yo sugiero, propuso el Chapito Pomuchense, que se cree una nueva Ley de Estadísticas para que no se puedan aplicar en las cifras de incidencia delictiva, y que solo tengan valor cuando vayan a la baja, pero que desaparezcan cuando se trate de incrementos, por ejemplo en el número de homicidios. Eso le va quitar una “gran pena” y “un gran dolor” a nuestra patrona, y de paso le eliminaremos una molestia a la comandanta guanajuatense”.

–¡Aprobado! Gritaron al unísono Toñito y su rebaño.

–“Yo propongo, exclamó servil el Popeyín Borrachín, que se reforme la Ley de Expropiación para que los predios que se despojen a los ciudadanos, puedan ser subastados a favor de los mártires de la 4T empezando por nuestra jefa y por su sobrino el Tarado sin Cerebro, a manera de compensación por los terrenos que les invadieron en el Mirador, y que el malvado Chino Naranja expropió cuando fue alcalde. Hay que recuperar los perdido ahora que estamos en el poder”.

–¡Aprobado! Exclamaron una vez más el pastor y sus borregos.

–“Yo recomiendo, gritó con su voz chillona el diputado Hamponi Carmelo, que reformemos la Ley para Devolverle al Pueblo lo Robado, y que lo complementemos con la que propuso el Popeyín Borrachín, para que los predios de Sansorenzo y todos los terrenos de los cerros que pertenecen a la familia de la mandataria no sean sujetos de expropiación en un lapso de mil años. No vaya a ser que el Chino Naranja gane la próxima elección, y se le ocurra hacer una verdadera justicia social en favor de quienes menos tienen”.

–¡Aprobado con carácter de urgente! Manifestaron los lacayos legisladores guindas.

–“Yo propongo finalmente, para concluir con este primer paquete de reformas de urgente resolución, señaló el pastor Toñito, que reformemos el Código Penal para decretar como delito altamente grave que los periodistas se atrevan a pronunciar el nombre de nuestra jefa. Que solo la nombren quienes tengan licencia, concesión o permiso, y que aquellos que se atrevan a referirse a ella con sentido crítico u ofensivo, que reciban cadena perpetua, y en caso de reincidencia que se le considere candidatos a la pena de muerte”.

–“¡Aprobado!” vociferaron los diputados guindas, para después retirarse del recinto a bordo de sus lujosas camionetas, escoltados por fornidos guardaespaldas, para seguir presumiendo que son austeros y que están al servicio del pueblo.