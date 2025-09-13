CAMPECHE REGISTRA UNO DE LOS PEORES DESEMPEÑOS INDUSTRIALES DEL PAÍS: DATOS DEL INEGI

El 10 de septiembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), correspondiente a mayo de este año, donde Campeche aparece entre las entidades con un panorama más adverso. El estado reportó una caída anual de 13.8 por ciento en su actividad industrial, ubicándose en los últimos lugares a nivel nacional.

El informe revela que, pese a un ligero crecimiento de 0.5 por ciento frente a abril, el comportamiento anual mostró un retroceso generalizado en todos los sectores que conforman la medición. La minería, considerada históricamente como el motor económico de la entidad, descendió 8.1 por ciento, mientras que la construcción retrocedió 15.3 por ciento. Las manufacturas también se contrajeron 25.3 por ciento, y el golpe más fuerte se dio en generación y suministro de energía, agua y gas, con una disminución del 32.5 por ciento.

Estos indicadores reflejan una debilidad estructural en la economía campechana, que enfrenta una marcada dependencia del sector petrolero y una lenta recuperación en actividades alternas. A diferencia de otros estados como Hidalgo, Nuevo León o Chiapas, que registraron incrementos notables en el mismo periodo, Campeche sigue rezagado, confirmando las dificultades para diversificar su aparato productivo y adaptarse a las nuevas dinámicas industriales.

El panorama descrito por el IMAIEF posiciona al estado en una situación preocupante, pues los retrocesos no solo afectan la competitividad local, sino también limitan las oportunidades de empleo y el crecimiento económico regional.

Fuente: INEGI