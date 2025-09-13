NO ME AYUDES COMADRE

La descripción que hace Licha María de los políticos corruptos encaja a la perfección con el patriarca del clan que está mal gobernando otra vez a nuestro maltrecho Estado…

“Tremenda exhibida le dio la presidenta nacional del partido guinda, Licha María al patriarca de la secta, clan, tribu, horda o pandilla que gobierna en estos momentos a nuestra querida tierra, al exhibirlo como un saqueador, un corrupto y un acaparador de tierras entre otras lindezas”, narró el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–“Exageras, le contestó el bolero don Memín. Yo no escuché en su conferencia de prensa que haya dicho nada de eso, ¿no te habrás confundido?”, cuestionó con su tradicional picardía.

–“Pues si no me crees, escúchalo con tus propios oídos, le contesto el vate santanero al tiempo que activó el altavoz de su teléfono celular para que se escucharan con claridad las palabras de Licha María:

“Estas tierras fueron saqueadas. No se nos puede olvidar que el tricolor gobernó estas tierras durante muchos años y el símbolo de la corrupción se hizo multimillonario con los recursos del pueblo, con los recursos públicos se benefició él, a los suyos, a su familia, adquirió propiedades, creo que tiene una playa para él solo, imagínense esos excesos…”.

–“Hasta se quedó corto, intervino doña Chela, el Cacique Negro se apoderó de tierras en toda la zona urbana de la ciudad, despojó de sus tierras a campesinos que tenían ampliaciones forestales, quitó casas, terrenos, vehículos y hasta tomaba a la mujer que le gustara. Y quien se opusiera, plata o plomo, esa es una realidad que no se puede negar. Lo que no entiendo es porqué la lideresa nacional guinda sacó esos trapos sucios a relucir”.

–“No fueron exactamente así las cosas, corrigió el viejo don Julián, en realidad, la joven dirigenta del partido en el poder se refería el célebre Alito, quien también se compró una playa para él solito, pero como bien señala el poeta, la descripción que hace Licha María encaja a la perfección con el patriarca del clan que está mal gobernando otra vez a nuestro maltrecho Estado” aseveró.

–“Es de esas veces en que escupes para arriba y te cae en la cara, intervino el bolero don Memín, porque si doña Licha María quiere hablar de corrupción y saqueo, que voltee a ver a ese cacique de quien ustedes habían, y de muchos gobernantes, dirigentes y personajes de su propio partido que surgieron de ese viejo tricolor y que hoy se dan baños de pureza solo porque se pusieron la camisa guinda”.

–“Yo solo sé, concluyó doña Chela, que aunque de dientes para afuera diga que tenemos una buena gobernante, a Licha María no le agrada mucho nuestra tía, por eso le dio ese quemón marca Acme. No me ayudes comadre, le hubiera contestado desde el cuarto piso la heredera del cacicazgo” concluyó.