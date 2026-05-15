ORDENA LA UIF BLOQUEAR CUENTAS BANCARIAS DE ROCHA, SENADOR INZUNZA Y 9 ACUSADOS MÁS POR EU DE VÍNCULOS CON EL NARCO

En un reporte a través de su programa en Fórmula Noticias, la periodista Azucena Uresti informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una notificación formal a las instituciones del país para el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como el senador Enrique Inzunza y otros 9 acusados por narcotráfico en una corte de Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con reporte de su compañero Jorge García Orozco.

“Si ya la UIF te bloquea todas tus cuentas, es que estás siendo fuertemente investigado, ya no puedes hacer nada ni en el plano personal ni para tus negocios”, comentó José Yuste, de Fórmula Financiera.