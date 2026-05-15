“PEMEX ES UNA RUINA Y LA MÁS ENDEUDADA DEL MUNDO; OCTAVIO ROMERO LA DEJÓ EN RUINAS Y VÍCTOR RODRÍGUEZ LA HUNDIÓ MÁS”: FIA
Un reportaje difundido por Fuerza Informativa Azteca (FIA) señala que Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa una crisis financiera y operativa, al ser descrita como una empresa “en ruina” y la petrolera más endeudada del mundo, con pasivos estimados en 100 mil millones de dólares y adeudos con proveedores superiores a 400 mil millones de pesos. También se menciona que calificadoras internacionales como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings mantienen evaluaciones negativas sobre la empresa.
El mismo material informativo sostiene que la situación se ha agravado en distintas administraciones, al señalar que durante la gestión de Octavio Romero la empresa habría quedado en condiciones críticas, mientras que con Víctor Rodríguez Padilla se habrían profundizado problemas de deuda, operación y presuntos derrames. En el reportaje también se informa su renuncia tras una reunión en Palacio Nacional, donde habría sido cuestionado por el desempeño de la petrolera, y se menciona como posible relevo a Juan Carlos Carpio, actual director de Finanzas.