miércoles, agosto 20, 2025
Lo último:
Nacionales

POR ORDEN DEL TRIBUNAL ELECTORAL, EL INE RESTITUYE TRIUNFO A 32 JUZGADORES “REPROBADOS”

user editor

De acuerdo con una nota del periódico de circulación nacional Reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) restituyó el triunfo a 32 aspirantes a jueces y magistrados del Poder Judicial, a quienes en junio había descalificado por no cumplir con el promedio académico mínimo exigido en la Constitución.

De acuerdo con la información, reportada por Erika Hernández, la decisión obedece a una orden del Tribunal Electoral, que resolvió que el INE no tiene facultades para evaluar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad.

Como se recordará, el 26 de junio, el INE invalidó el triunfo de 45 candidaturas (24 magistrados y 21 jueces) por no alcanzar 8 de promedio en derecho, ni 9 en materias de especialidad.

Sin embargo, ahora tras una serie de impugnaciones, el Tribunal Electoral resolvió reconocer el derecho de 32 personas a recibir su constancia de mayoría.

También te puede gustar

Culpan al gobierno federal por la crisis económica y desempleo en México

telemarwebmaster_gs2m70wg

Segundo voluntario de vacuna de AstraZeneca sufre trastorno neurológico “inexplicable”

telemarwebmaster_gs2m70wg

Perrita muerde un pedazo de carne y la acuchillan hasta matarla

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *