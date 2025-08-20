POR ORDEN DEL TRIBUNAL ELECTORAL, EL INE RESTITUYE TRIUNFO A 32 JUZGADORES “REPROBADOS”

De acuerdo con una nota del periódico de circulación nacional Reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) restituyó el triunfo a 32 aspirantes a jueces y magistrados del Poder Judicial, a quienes en junio había descalificado por no cumplir con el promedio académico mínimo exigido en la Constitución.

De acuerdo con la información, reportada por Erika Hernández, la decisión obedece a una orden del Tribunal Electoral, que resolvió que el INE no tiene facultades para evaluar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad.

Como se recordará, el 26 de junio, el INE invalidó el triunfo de 45 candidaturas (24 magistrados y 21 jueces) por no alcanzar 8 de promedio en derecho, ni 9 en materias de especialidad.

Sin embargo, ahora tras una serie de impugnaciones, el Tribunal Electoral resolvió reconocer el derecho de 32 personas a recibir su constancia de mayoría.