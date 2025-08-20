SERÁ PRESERVADO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL CEMENTERIO DE SAN ROMÁN, ANUNCIAN

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que la restauración del panteón de San Román, tras el colapso de una de sus arcadas históricas, se llevará a cabo bajo criterios estrictos de conservación patrimonial. Jorge Aguilar Montero, jefe del área de Trámites y Servicios Legales, detalló que primero se retirarán los escombros de manera controlada para rescatar piezas originales y reutilizarlas en la reconstrucción, empleando técnicas y materiales similares a los de finales del siglo XIX, con el fin de preservar la autenticidad arquitectónica y cultural del sitio.

El Panteón de San Román es considerado un espacio emblemático de Campeche, especialmente durante celebraciones como el Día de Muertos y las fiestas en honor al santo patrono. Las autoridades señalaron que el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, mientras que el INAH dará asesoría técnica y las autorizaciones necesarias para garantizar que los trabajos se ajusten a la normativa de protección histórica. Se espera que la restauración comience en los próximos días, una vez concluidas las evaluaciones, e hicieron un llamado a la ciudadanía para no intervenir en el área afectada.