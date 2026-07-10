NUEVO ATAQUE ARMADO EN CIUDAD DEL CARMEN; RAFAGUEAN VIVIENDA DE EXSÍNDICO

Un nuevo ataque armado volvió a encender las alertas en Ciudad del Carmen la noche del jueves 9 de julio, cuando sujetos armados dispararon contra la vivienda del exsíndico del Ayuntamiento de Carmen y exprecandidato de Morena, Leopoldo Andrés Hernández Lezama, ubicada sobre la calle 59, entre las calles 38 y 40 de la colonia Miami. En la agresión también resultó con impactos de bala la fachada de Ludent Clínica Dental, inmueble contiguo al domicilio. Vecinos reportaron entre cinco y siete detonaciones y señalaron que los responsables escaparon antes de la llegada de las autoridades. No se reportaron personas lesionadas.

La Policía de Campeche confirmó que en el lugar fueron localizados cinco impactos de bala en el portón metálico principal de la vivienda, así como cinco cartuchos percutidos y un cartucho útil sobre la vía pública. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Marina y personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para realizar el procesamiento de la escena e integrar los indicios a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables. Las autoridades tampoco han confirmado si la agresión estuvo dirigida específicamente contra la vivienda del exfuncionario, la clínica dental o ambos inmuebles.