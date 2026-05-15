SALIDA DE VÍCTOR RODRÍGUEZ DE PEMEX NO ES POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS: SHEINBAUM; “LO INVITÉ AÑO Y MEDIO”

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la salida de Víctor Rodríguez Padilla de Petróleos Mexicanos (Pemex) esté relacionada con los recientes derrames de hidrocarburos.

La mandataria precisó que Rodríguez Padilla es académico y aceptó su invitación sólo por un año de Administración en la paraestatal, y al final lo convenció de estar medio año más, lapso en el que, aseguró, hizo una integración vertical en la petrolera.