EMPRESARIOS DE YUCATÁN, NUEVO LEÓN Y QUINTAN ROO ALZAN LA VOZ POR IMPUESTOS Y DEUDA

A través de un video difundido en redes sociales por el espacio Minuto Crítico, se expuso que en Yucatán 198 empresarios de 17 organismos, responsables del 95 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, rompieron el silencio para advertir sobre una combinación de más impuestos, abusos recaudatorios y una deuda pública que califican como fuera de control. El mensaje señala que estas decisiones, tomadas sin diálogo por un gobierno morenista, ponen en riesgo seis de cada diez empleos formales y la competitividad de uno de los estados considerados más estables del país.

La inconformidad empresarial también se refleja en Nuevo León, donde 20 organismos rechazaron el incremento del 33 por ciento al impuesto sobre nóminas, aplicado en medio de una desaceleración del empleo. De acuerdo con lo expuesto en el video, esta medida podría derivar en despidos y fuga de inversiones, además de empujar a la informalidad laboral, un sector donde no existen condiciones como pensión, jubilación ni estabilidad para los trabajadores.

En Quintana Roo, el señalamiento se centra en el intento de aumentar 25 por ciento el cobro del visitax, pese a que el turismo sostiene a cientos de miles de empleos y genera miles de millones de dólares. El contenido advierte que recaudar sin compensar, endeudarse sin explicar y gobernar sin diálogo ha generado un círculo vicioso que amenaza el desarrollo económico, los ahorros, las afores y la viabilidad de sectores estratégicos en distintas regiones del país.