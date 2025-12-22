lunes, diciembre 22, 2025
EN REDES: NO HAY DESAPARECIDOS, SÓLO GENTE QUE NO SABE DÓNDE ESTA, IRONIZA PEJEZOMBIES ANTE AFIRMACIÓN DE SHEINBAUM DE QUE HAY MUCHA AUSENCIA VOLUNTARIA

Luego de que en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que muchas desapariciones en el país no tienen que ver con la delincuencia organizada y menos con un acto del Estado mexicano, pues hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares pero los parientes lo reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos, el medio Pejezombies ironizó: “En México no hay desaparecidos…sólo gente que no sabe dónde está”.

