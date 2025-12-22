lunes, diciembre 22, 2025
Lo último:
Locales

SIN DEDAZO Y CON CONVOCATORIA ABIERTA, MORENA DEFINIRÁ SUS PROCESOS: ERIK REYES

· “ALEJANDRO MORENO ES UN ANIMAL HERIDO”, AFIRMA EL DIRIGENTE MORENISTA

El dirigente estatal de Morena en Campeche, Erik Reyes León, aseguró que los procesos internos del partido se llevarán a cabo mediante convocatoria abierta, lo que permitirá que cualquier persona interesada pueda inscribirse y registrarse, descartando prácticas de imposición.

Reyes León subrayó que Morena no actúa como otros partidos políticos y rechazó la existencia de dedazos, al señalar que las decisiones se toman con apertura y participación. No obstante, reconoció que cuando se daña la confianza interna, el ambiente político se complica, ya que ese tipo de situaciones genera tensiones innecesarias.

Indicó que todos son humanos y que ciertas conductas solo provocan desgaste y estrés, además de que permiten que la ciudadanía observe, escuche y forme su propio criterio. Añadió que no existe justificación para generar conflictos cuando estos terminan exhibiendo a quienes los provocan ante el pueblo.

En ese contexto, el líder de Morena en Campeche se refirió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien calificó como “un animal herido”, al considerar que enfrenta un escenario político adverso y una confrontación constante.

También te puede gustar

Denuncian a morenista de no pagar durante un año la pensión de sus hijos

PABLO G. LAZARUS IGNORA ADVERTENCIA DE LAYDA SANSORES Y CONTINÚA SU CAMPAÑA EN EL NORTE DE CAMPECHE

Denuncian represalias de Luis López, contra trabajadores del Indajucam por evidenciar anomalías

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *