SIN DEDAZO Y CON CONVOCATORIA ABIERTA, MORENA DEFINIRÁ SUS PROCESOS: ERIK REYES

· “ALEJANDRO MORENO ES UN ANIMAL HERIDO”, AFIRMA EL DIRIGENTE MORENISTA

El dirigente estatal de Morena en Campeche, Erik Reyes León, aseguró que los procesos internos del partido se llevarán a cabo mediante convocatoria abierta, lo que permitirá que cualquier persona interesada pueda inscribirse y registrarse, descartando prácticas de imposición.

Reyes León subrayó que Morena no actúa como otros partidos políticos y rechazó la existencia de dedazos, al señalar que las decisiones se toman con apertura y participación. No obstante, reconoció que cuando se daña la confianza interna, el ambiente político se complica, ya que ese tipo de situaciones genera tensiones innecesarias.

Indicó que todos son humanos y que ciertas conductas solo provocan desgaste y estrés, además de que permiten que la ciudadanía observe, escuche y forme su propio criterio. Añadió que no existe justificación para generar conflictos cuando estos terminan exhibiendo a quienes los provocan ante el pueblo.

En ese contexto, el líder de Morena en Campeche se refirió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien calificó como “un animal herido”, al considerar que enfrenta un escenario político adverso y una confrontación constante.