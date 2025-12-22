EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

SANSORES, NI PRODUCTIVA NI RESPONSABLE.

Tras la aprobación en el Congreso local de un irresponsable endeudamiento de mil millones de pesos, Layda Sansores publicó en sus redes sociales: “Gracias a las diputadas y diputados por anteponer a Campeche. Con diálogo, respeto y amor al pueblo, hoy contamos con un presupuesto 2026 responsable y con inversión productiva”.

Vayamos a los antecedentes, porque decir mentiras es una costumbre de Layda Sansores. Si no ha explicado en qué gastó los más de 100 mil millones de pesos que ha ejercido en 4 años de gobierno, ¿cree usted que de manera “responsable” explicará en qué va a gastar este préstamo? Mire a su alrededor y díganos, ¿ve usted alguna “inversión productiva” realizada en esta nefasta administración?

Más sencillo. Lo invitamos a dar una vuelta por el Centro Histórico de Campeche, para el cual se destinaron al menos 300 millones de pesos para restaurar sus fachadas. Admire lo deplorable que se ven la mayoría de ellas, y pregúntese, ¿quién supervisó la “inversión productiva” de ese presupuesto “responsable”? Fue la cuñada de Layda Sansores. Ahora le preguntamos, ¿qué cree que hará la gobernadora con esos mil millones de pesos?

LAYDA GASTA Y REPARTE MILLONES EN POSADAS.

No hay congruencia en este Gobierno de Todos los Sansores. Mientras por las mañanas Layda Sansores llora, patalea y amenaza con que entraremos en una parálisis económica si no le aprueban su préstamo de mil millones de pesos, por las noches gasta millones de pesos en comidas y bebidas para convivios navideños, en los que rifa cientos de regalos para trabajadores, aduladores y demás fauna burocrática.

Entonces, ¿hay dinero o no? El derroche multimillonario que realiza Layda Sansores para pagar pistas de hielo del jaguar, aldeas navideñas del jaguar, posadas del jaguar, galas drag del jaguar —para el disfrute de sus empleados—, copas del jaguar, festivales internacionales del jaguar, conciertos navideños del jaguar y conciertos de fin de año del jaguar no son congruentes con su llamado de alerta económica. No hace obras ni crea infraestructura, pero derrocha millones en festivales que se facturan al triple.

Y para que su sensorial hermana Laurita y toda la familia que tienen incrustada en el DIF Estatal puedan repartirse mayores aguinaldos, lanzaron la campaña Dona una Sonrisa para recaudar juguetes y así no tener que desembolsar en ellos. Estamos seguros que las familias de Campeche serán “agradecidas por las mejores oportunidades y la gran bonanza económica que trajeron los Sansores a la entidad”. Oraleeeeee