“DENUNCIAS NO PROSPERAN PORQUE ES SERVIDORA PÚBLICA” PERO A OTROS SÍ LOS SANCIONARON POR HABLAR DE LA GOBERNADORA: ERICK REYES

El dirigente estatal de Morena en Campeche, Erick Reyes León, afirmó que ninguna denuncia por violencia política en razón de género que interpuso ha prosperado contra Biby Rabelo.

Sostuvo que este tipo de acusaciones no avanzan cuando se trata de servidores públicos. “Como ya nada más haces, ¡bu! ¡Ay, me violentas por ser mujer! Y no pasa. ¿Por qué? Pues porque es servidora pública”, expresó.

Reyes León contrastó su situación con los casos en los que sí se aplicaron sanciones por hablar mal de la gobernadora. “¿Acaso ella no es servidora pública?”, cuestionó.

Lo único que logró Reyes León fue evidenciar el trato diferenciado en la forma en que se aplican las resoluciones y la justicia.