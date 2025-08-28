OPINIÓN: NOROÑA ¡EL NUEVO LORD DE LOS MONTAJES!

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

*Tirar la piedra y esconder la mano es un acto cobarde.

*En los pleitos de hombres la estatura y edad no importa, y escrito está que ¡David mató al gigante!

Bien dice el dicho que “El que busca, encuentra” y otro dicho más que “El valiente dura hasta que el cobarde lo enfrenta o quiere”, y parece que esto fue lo que le pasó a Noroña y su grupo de Morena.

Las declaraciones de Lili Téllez a Fox News, el canal preferido del Donald, fueron el reclamo entre bancadas de la oposición y Morena, quién pretende acabar con la senadora porque su fama ha crecido tanto que temen sea como la LIDER VENEZOLANA “La moderna Corina Machado en MÈXICO”.

Hábiles en la manipulación y el engaño, y en él crear escenarios acomodando los hechos para justificar el derecho, después de una riña lisa y simple entre el Senador llamado ALITO y el Senador llamado GERARDO NOROÑA, ahora este último, otra vez utilizando su posición y presidencia del Senado de la República, busca acabar con la oposición política representada por el líder del PRI, quien de frente le reclamó no haber permitido a su fracción hacer uso de la tribuna, un derecho que, como legisladores, tienen los de esa fracción política de ese instituto político nacional llamado PRI.

Ellos deseaban subir a la tribuna para defender, entre otras cosas, a la senadora LILLY TÉLLEZ y terminar con su linchamiento social.

Fue tan fingida la situación que magnificó con su actitud de víctima NOROÑA, qué derivado de los videos que circulan en las redes sociales, testigos de este bochornoso pleito entre senadores al estilo de los niños chiquitos, hoy la misma ciudadanía se pitorreó —se burló— del show, donde hasta con una actitud cobarde se vio al otrora peleonero de Gerardo, senador de Morena.

La ciudadanía reaccionó de diferentes maneras, entre las que destacan memes de la pelea entre el chaparrito de estatura 1:70 del senador Alito Moreno y el grandote de 1:85 de estatura de Noroña, hechos sucedidos en el Senado y dentro del antes sagrado recinto legislativo.

El pleito y choque de grupos políticos contrarios se dio porque Noroña, como presidente del senado en turno, les negó la palabra y uso de la tribuna. Por ser como es: intolerable, abusivo, prepotente y caprichoso, como siempre, IMPUSO SU VOLUNTAD y, en lugar de atender la petición de permitirles debatir y presentar sus argumentos a los senadores del PRI, él, sin razón alguna, dio por terminada la sesión, impidiendo ejercer PÚBLICAMENTE su DERECHO DE EXPRESIÓN, que es una garantía constitucional como mexicanos y legisladores.

Creo que NOROÑA, quién es un político RENCOROSO y amante de provocar RENCILLAS, les aplicó a los del PRI la misma medicina que le aplicaron por mucho tiempo a Noroña mientras fue OPOSICIÓN y minoría legislativa. (Siendo justo, casi seguramente cualquiera haría lo mismo jejeje).

Y hay que reconocer que este pleito entre el PRI y la supuesta hoy IZQUIERDA REPÚBLICANA, que es en verdad la nueva IZQUIERDA BURGUESA de MÈXICO representada hoy por MORENA, antes la izquierda de la austeridad y de los pobres y sus clases sociales ex integrantes del PRD, PARTIDO COMUNISTA MEXICANO, PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA, PT, Frente Nacional de Reconstrucción, etc.,

Fue tan fuerte este enfrentamiento que, además, es un caldo de cultivo para acelerar a la sociedad y enfrentarla posteriormente en las elecciones, que el buen humor de los mexicanos hasta caricaturas, videos y memes editó y realizó para burlarse del momento tan incómodo entre los senadores.

Por otra parte, ¡me parece risible y de mal gusto la explicación de Noroña en cuanto a que él dice falsamente que no se defendió! Y digo que es falso su dicho, porque en los videos se le ve sometido, disminuido, cobijado por la protección de las faldas de la senadora Dolores Padierna, quién viendo el momento y creo yo hasta acobardado al presidente del senado trató de protegerlo. ¡Me extrañó esta actitud, sobre todo habiendo sido siempre tan rijoso y peleonero como lo ha sido!

No me queda claro si fue una estrategia para hacerse la VÍCTIMA y culpar a los PRIISTAS y VICTIMIZARSE, es decir, si su acción obedeció a un ACTO TEATRAL o efectivamente le tuvo miedo a ALITO. Y digo esto porque acaba de declarar, como disculpándose de su actitud, que él tiene 65 años (es decir, en otras palabras, es un viejito de la tercera edad), y por lo contrario ALITO tiene 50 años…

Dijeran en mi barrio de la colonia Guerrero de la CDMX, y como les diría “el ay nanita” periodista amigo: ¡No manches, Noroña! En MÈXICO los hombres ¡No nos medimos por la edad o la estatura, sino por las bolas que en los pantalones cargamos! Y le terminaré diciendo que la valentía se ve a la distancia, como la cobardía también… Juzguen ustedes si fue una cosa o la otra.