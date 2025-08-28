FALLA EJECUCIÓN AL TRABARSE LA PISTOLA DE LOS PRESUNTOS SICARIOS; TERCER HECHO CON ARMA DE FUEGO EN MENOS DE 48 HORAS

jueves, agosto 28, 2025
Ciudad del Carmen.- En milagro evitó que se consumara un atentado contra Quirio M. S. V., dirigente de la agrupación de pochimóviles (mototaxis) afiliada a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y presunto pastor de una iglesia evangelista en la Isla.

Quirio M. relató que los hechos ocurrieron la mañana de hoy jueves, cuando abordó a dos varones para darles servicio en la colonia Renovación II.

De repente, desde los asientos traseros, uno de ellos sacó un arma de fuego, lo encañonó y jaló del gatillo; sin embargo, el disparo nunca salió debido a que la pistola se trabó. Ante la falla, los agresores lo golpearon con la cacha del arma y se dieron a la fuga.

El dirigente mototaxista logró pedir auxilio y fue trasladado a un centro médico, donde se recupera.

Se espera que la víctima interponga denuncia formal ante el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Carmen, mientras las autoridades realizan las investigaciones para dar con los responsables.

