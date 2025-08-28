jueves, agosto 28, 2025
DISPARAN CONTRA FACHADA DE UN NEGOCIO EN LA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ

Ciudad del Carmen.- Momentos de tensión vivieron vecinos de la colonia, Héctor Pérez Martínez, al escuchar detonaciones de arma de fuego contra la fachada de un negocio ubicado en la calle 47, entre 54 y 52.

Tras reportarlo hubo intensa movilización de policías municipales, quienes acordonaron la zona para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no hay reporte sobre heridos, ni del o los presuntos responsables. Hay ambiente de temor entre las familias.

