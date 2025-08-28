jueves, agosto 28, 2025
JOVEN PIERDE LA VIDA TRAS CHOQUE DE MOTOCICLETAS

Escárcega.- Un trágico accidente entre dos motocicletas en la avenida Héctor Pérez Martínez, en el municipio de Escárcega, dejó como saldo la muerte de un joven y varias personas lesionadas.


El percance ocurrió cuando ambas unidades, con conductor y acompañante cada una, se impactaron de frente. En una de las motocicletas viajaba Samuel A. G., acompañado de una mujer que resultó con graves heridas.


Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron de urgencia a Samuel y a su acompañante al Hospital de Escárcega; sin embargo, el joven permanecía inconsciente y, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida este miércoles.


En tanto, el conductor de la otra motocicleta sufrió golpes diversos, mientras que su acompañante presentó heridas menores que no pusieron en riesgo su vida.

