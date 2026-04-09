jueves, abril 9, 2026
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¡IMPARABLE LA INSEGURIDAD! SIN PRISA Y CAMINANDO SE ROBA UNA MOTO

Ciudad del Carmen.- Una videocámara instalada sobre la calle 53, entre 50 y 52 de la colonia Caleta, captó el momento en que un sujeto llega hasta la puerta de una casa, toma una motocicleta estacionada para quitarle la velocidad y llevársela caminando, sin prisa ni preocupación, lo que ha generado preocupación entre vecinos por el aumento de este tipo de delitos.

De acuerdo con el reporte, el vehículo es una Vento modelo 2023, con rines pintados de color rojo y placa 84A3W9 de este año.

El propietario pidió apoyo de la ciudadanía para difundir la información y aportar cualquier dato que permita localizar su motocicleta.

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