Brutal accidente deja 5 lesionados, uno pierde la pierna y queda atrapado bajo llanta

ESCÁRCEGA.— Choque en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el entronque a la vía estatal a División del Norte, entre un tráiler y una camioneta dejó como saldo cinco lesionados, dos están graves y uno perdió la pierna derecha que quedó prensada bajo las llantas de la pesada unidad que se dirigía hacia esta ciudad.





Los lesionados son integrantes de una familia con domicilio en el ejido Rodríguez Cano, de la región de la Junta Municipal de Sabancuy. En el hecho se involucró el tráiler de doble pipa, y una camioneta blanca de doble cabina con batea.

Aunque no se informó oficialmente la causa del accidente; se dijo que al parecer la camioneta salía de la carretera de División del Norte para incorporarse a la federal, siendo impactada por el tráiler.

El golpe fue de costado, donde ambas unidades se arrastraron entre sí hasta que pudieron detener la marcha.

Quienes sacaron la peor parte fueron los que viajaban en la camioneta, entre ellos el conductor que quedó prensado, fue sacado en coordinación de Bomberos, personal de Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja.

Un menor de edad y una mujer, fueron trasladados al Hospital del IMSS Bienestar, aunque al parecer sus lesiones no fueron de consecuencias. Otro joven sufrió golpes y tiene posible fractura en un brazo.

El más grave es la persona cuya pierna quedó prensada bajo las llantas, la cual perdió la extremidad inferior derecha.

Y aunque en el lugar del accidente se encontraba consciente, era evidente que su estado de salud empeoraba por la pérdida de sangre ya que no podían liberarlo. Tardaron unos 30 minutos para su traslado al hospital.

Se deduce que esta persona viajaba en la góndola de la camioneta, que al impactarse contra el tráiler salió disparada hasta quedar debajo de la llanta del tráiler.