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DE DICIEMBRE DE 2024 AL MISMO MES DE 2025 LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PASÓ DE 48.8 A 62.6% EN CAMPECHE: MIGUEL SULUB; ¿QUÉ LE DIRÁ LAYDA?

Mientras la gobernadora Layda Sansores y su secretaria de Protección y Seguridad, la guanajuatense Marcela presumen que hay seguridad, el exdiputado federal Miguel Ángel Sulub Caamal publicó estadísticas donde se aprecia que en un año la percepción de inseguridad aumentó más del 13 por ciento.

Los números indican que en diciembre de 2025, la percepción de inseguridad llegó hasta 62.6%, cuando en 2024 registró 48.8 por ciento.

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