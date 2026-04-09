PATRULLA DE CALAKMUL SE “VUELA” UN ALTO, EMBISTE DE FRENTE A UNA MOTO Y MANDA AL HOSPITAL A UNA MUJER

Champotón.- En la calle 30 con 34 en la colonia Centro de la cabecera de Champotón, la patrulla con número económico 0837 del Municipio de Calakmul se pasó un alto y embistió de frente a una pareja que iba en moto, por lo cual la mujer fue hospitalizada a causa de las lesiones que sufrió.

El accidente ocurrió hoy jueves alrededor de las 10:30 horas, y también dejó daños materiales aún sin cuantificar.

La patrulla llegó a la intersección 30 sin detenerse y causó el impacto sacando la peor parte la mujer.

Al lugar llegaron efectivos municipales y estatales para apoyar a sus homólogos y controlar la circulación vehicular, mientras la Cruz Roja trasladó a la víctima a la clínica del Issste.

Apenas el martes, una unidad oficial del Inegi se voló su alto en este mismo cruce y dejó sólo daños materiales de consideración.