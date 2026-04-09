LA BOLEADORA
Don Memín llegó a la charla vespertina con sus amigos del Parque Principal, con una risa burlona que no se aguantaba. “¿Ya vieron el video donde aparece la Tía gobernanta boleándole los zapatos a un elemento policiaco?, cuestionó. ¡Hasta el episodio bíblico donde Jesús lavó los pies de sus 12 discípulos quedó corto ante ese enorme gesto de humildad!” expresó mientras estallaba en sonora carcajada.
–“¿No fue una imagen creada con inteligencia artificial? Preguntó estupefacta doña Chela. Yo pensé que sus detractores habían echado mano a su creatividad e ingenio para inventar una imagen en donde se pueda ver a la señora realizando acciones que jamás en su vida había hecho” subrayó.
–“Hay que afiliarla al sindicato de aseadores de calzado y asignarle un espacio en este Parque Principal, sugirió con ironía el poeta Casimiro. Con eso de que la mandataria no se ha comprado ni una carcacha durante su ejercicio de Gobierno, seguramente requerirá ingresos adicionales cuando termine su gestión y le confisquen sus bienes por la enorme corrupción en que ha incurrido. Bolear zapatos es un oficio que seguramente le dejará unos centavos” sentenció.
–“Bueno, la vox populi dice y dice bien, agregó don Julián, que si ella no se ha comprado ninguna carcacha, lo cual es inverosímil, no se puede decir lo mismo de su comandanta policiaca, quien ha estrenado casa en el exclusivo Country Club, además de la ostentosa mansión que tiene en Imí. Se le ha visto últimamente luciendo prendas carísimas como un reloj valuado en más de medio millón de pesos, o una ‘esclava’ de oro que por su tamaño deberá costar más del millón”.
–“No le anden dando malas ideas a la Tía, respondió enojado don Memín, si de por sí ha habido poquísimo trabajo, ya que la afluencia de turistas en esta temporada es la peor de los últimos años, imagínense que la señora ponga su caja para lustrar zapatos en este icónico Parque, nos va desplazar porque seguramente vendrán sus achichincles a ocuparla, mejor que se vaya como embajadora al planeta Marte, pero que ya nos deje en paz a todos” demandó.
–“Ya vi la imagen de la gobernanta boleando zapatos, y a todas luces se nota que fue sobreactuada, hasta me atrevo a decir que fue una ocurrencia de su sobrino loco, para tratar de rescatar su ya de por sí nula credibilidad y respeto ciudadano. Yo le exijo que deje de hacer el ridículo y que se ponga a trabajar” exigió.