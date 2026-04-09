HAY QUE ANALIZAR LA REVOCACIÓN DE MANDATO PARA JUECES, PLANTEA SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se debe evaluar la posibilidad de incorporar a la Constitución la revocación de mandato para jueces y magistrados, e indicó que por ahora su Gobierno no la ha considerado formalmente.

La mandataria federal expuso que existe el Tribunal de Disciplina Judicial, que sería bueno que expusiera públicamente sus sanciones o reglas para evaluar a los jueces, lo que sería un mecanismo al cual puede acceder un ciudadano para quejas de un juez de cualquier característica, y “si alguien quiere proponer que también tengan revocación, que lo tengan, porque el pueblo manda”.

Lo más importante de esto, añadió Sheinbaum Pardo, es que por primera vez en la historia y como único país en el mundo, elegimos a nuestros jueces, magistrados, a las y los ministros de la Suprema Corte y también a quienes califican a los jueces.