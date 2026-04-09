TRAS AMPARARSE, EXTESORERA DE LA UNACAR COMPARECE POR NUEVO CASO DE PRESUNTO DESFALCO DE 53 MILLONES DE PESOS

• Exrector continúa en prisión preventiva justificada

Este jueves 9 de abril compareció ante un juez de Control la extesorera de la Universidad Autónoma del Carmen, Isabel “M” y/o I.M.C., quien enfrenta un nuevo proceso penal por presunto desfalco de 53 millones de pesos, junto con otros dos ex funcionarios universitarios de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información disponible, Isabel “M” evitó ser detenida mediante orden de aprehensión tras obtener un amparo, por lo que acudió a la audiencia inicial bajo protección federal. La diligencia comenzó alrededor de las 11:00 horas de este jueves.

Los tres exservidores universitarios enfrentan cargos por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Cabe señalar que Isabel “M” ya se encuentra sujeta a proceso por una primera carpeta judicial relacionada con peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto de 92 millones de pesos, en la que también están implicados otros tres ex funcionarios universitarios.

De ese grupo, únicamente el ex rector de la UNACAR, José Antonio “R” y/o J.A.R.H., permanece en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen.