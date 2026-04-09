jueves, abril 9, 2026
Lo último:
Viral

DE “BOLA DE QUESO” A BALÓN OFICIAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

Producto de la fiebre deportiva por la Copa Mundial de Fútbol a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el monumento ubicado en el cruce de las avenidas Maestros Campechanos, López Portillo y Patricio Trueba de Regil de la ciudad capital, conocido popularmente como “La bola de queso”, es pintado con los colores oficiales del balón de esa competencia.

Este trabajo está a cargo de la empresa rótulos Apoyart, que pintará otros puntos de la capital del Estado previo a la gesta mundialista.

También te puede gustar

Estefanía Veloz es criticada por promover aborto ilegal en video de TikTok

Se queda dormido ante más de 16 mil usuarios en una transmisión en vivo de fútbol

Joven le parte el brazo a su novia por jugar ‘fuercitas’

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *