DE “BOLA DE QUESO” A BALÓN OFICIAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

Producto de la fiebre deportiva por la Copa Mundial de Fútbol a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el monumento ubicado en el cruce de las avenidas Maestros Campechanos, López Portillo y Patricio Trueba de Regil de la ciudad capital, conocido popularmente como “La bola de queso”, es pintado con los colores oficiales del balón de esa competencia.

Este trabajo está a cargo de la empresa rótulos Apoyart, que pintará otros puntos de la capital del Estado previo a la gesta mundialista.