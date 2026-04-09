CONGRESO LOCAL DEFINIRÁ  APROBACIÓN DEL PLAN B DE REFORMA ELECTORAL HASTA EL LUNES

El llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya llegó a los congresos locales, y en Campeche comenzará su ruta legislativa con una sesión clave programada para el lunes 14 a las 12:00 horas. Durante la primera sesión de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del segundo año constitucional, se dio lectura al oficio enviado por el Congreso de la Unión, en el que se notifica la aprobación de esta reforma electoral a nivel federal.

El presidente de la Diputación Permanente, José Antonio Rodríguez Jiménez, convocó a los legisladores a un periodo extraordinario de sesiones, donde el dictamen será presentado ante el pleno para su discusión y eventual aprobación. La sesión del lunes marcará un momento decisivo, ya que el Congreso de Campeche deberá definir su postura ante una reforma que ha generado debate a nivel nacional y que ahora entra en la fase de validación por los congresos estatales.